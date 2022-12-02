Банк Уралсиб представил новое инвестиционное решение: «Российские лидеры»

Фото: банк Уралсиб

Страховая компания Уралсиб Жизнь в рамках программы «Верное решение» предлагает интересный ход для тех, кто хотел бы заняться инвестированием. В основе стратегии «Российские лидеры» - акции пяти отечественных компаний: Лукойл, Роснефть, Норникель, Новатэк, Сбер. Несмотря на сегодняшнее положение, связанное с зарубежными санкциями, это надежные активы, ликвидные, с перспективой быстрого восстановления позиций после завершения коррекции.

Страховой полис с новой стратегией можно получить в любом отделении Банка Уралсиб. Минимальный вклад составляет 100 тысяч рублей. От суммы зависит размер купона: до полутора миллионов – 8% годовых, выше – 9%. Срок вложения – пять лет, выплата дохода – раз в год.

Страховая защита работает на протяжении всего срока договоренностей. Полис ИСЖ (инвестиционного страхования жизни) – это новая форма, сочетающая в себе традиционные алгоритмы и возможности вложения денег с дальнейшим получением прибыли. При уходе из жизни (по любой причине) выгодоприобретателям по полису выплачиваются все вложенные средства и дополнительный доход. При гибели в результате несчастного случая сумма составит 200% вложений плюс инвестиционный доход.

Узнать больше о программе «Верное решение» можно у специалистов банка в отделениях Уралсиб.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»