Четыре новые школы построят на Ставрополье в 2023 году

В будущем году в Ставропольском крае начнут строить 4 новые школы. Два образовательных учреждения появятся в Ставрополе на улицах Чапаева (на 825 мест) и Алексея Яковлева (на 1550 мест), сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

В Михайловске построят школу на 900 мест на улице Локомотивной. Школу на 1550 мест возведут в Пятигорске.

Сейчас на Ставрополье строят 8 школ: в Ставрополе, Ессентуках, Кисловодске, Михайловске, Кочубеевском округе и Буденновском и Георгиевском округах. Часть объектов планируется сдать в этом году, остальные - в 2023-2024 годах.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье 90 жителей четырех домов проживают в аварийных зданиях.