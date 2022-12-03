Бастрыкин потребовал доложить о расследовании дела о смерти полицейского на Ставрополье

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования дела по факту смерти 25-летнего московского полицейского в Ставропольском крае.

Сотрудник патрульно-постовой службы скончался в станице Староизобильной в результате полученных телесных повреждений при обстоятельствах, не связанных с его трудовой деятельностью. По факту смерти полицейского было возбуждено уголовное дело и задержан подозреваемый. Родные погибшего не удовлетворены ходом расследования и не согласны с избранной мерой пресечения в отношении предположительного виновника смерти их сына.

- Родственники потерпевшего выражают недовольство относительно квалификации действий обвиняемого, а также избранной меры пресечения, - сообщает пресс-служба СКР.

Главе СУ СКР по Ставропольскому краю Иванову предстоит представить вышестоящему начальству результаты расследования уголовного дела.