Еще 81 человек заболел коронавирусом в Ставропольском крае

В Ставропольском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 81 жителя региона, 8 из них - дети. Госпитализация потребовалась 15 взрослым и одному ребенку. Справиться с заболеванием за прошедшие сутки смогли 82 взрослых пациента и 7 несовершеннолетних.

- Уровень заболеваемости остается на прежнем невысоком уровне. Новых летальных исходов нет, - сообщил утром 3 декабря глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Напомним, в крае продолжается кампания по иммунизации населения против COVID-19. За весь период прививочной кампании полный курс вакцинации прошли более 1 миллион 297 тысяч 649 человек. За прошедшие сутки вторым компонентом привились 694 человека.