На лечение в Ставрополь привезли пострадавшего в ДТП с автокраном школьника

В Ставрополь на реанимобиле доставили 14-летнего жителя Георгиевска, получившего травмы в ДТП с автокраном. Использовать для транспортировки юного пациента силы санавиации не позволили погодные условия.

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, школьник находится в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, ДТП с участием подростка произошло в Георгиевске на улице Калинина. Школьник переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель автокрана не пропустил пешехода. Мальчик получил серьезную травму головы и был доставлен в реанимацию.