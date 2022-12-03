Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 декабря 2022 6:46

На лечение в Ставрополь привезли пострадавшего в ДТП с автокраном школьника

За жизнь 14-летнего подростка из Георгивеска будут бороться врачи краевой столицы
Алина МАКСИМОВА

В Ставрополь на реанимобиле доставили 14-летнего жителя Георгиевска, получившего травмы в ДТП с автокраном. Использовать для транспортировки юного пациента силы санавиации не позволили погодные условия.

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, школьник находится в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, ДТП с участием подростка произошло в Георгиевске на улице Калинина. Школьник переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель автокрана не пропустил пешехода. Мальчик получил серьезную травму головы и был доставлен в реанимацию.