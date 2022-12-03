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НовостиОбщество3 декабря 2022 7:46

Ставрополь может стать центром медицинского туризма

С начала года краевую столицу посетили более 125 тысяч человек
Алина МАКСИМОВА

Набирающий популярность в России медицинский туризм планируют развивать в Ставрополе. В городе сосредоточено множество передовых клиник, предоставляющих качественные медицинские услуги, поэтому гости краевой столицы могут успешно совмещать отдых с получением квалифицированной помощи.

Над реализацией совместного проекта по предоставлению комплексных услуг по лечению и отдыху туристов работают городские турфирмы и представители медицинского сообщества. Предполагается, что комплексное предложение будет включать в себя программу обследования и оздоровления, трансфер, размещение в отеле вблизи медицинского центра, диетическое меню и экскурсионное обслуживание. На данный момент сотрудники турфирм знакомятся с возможностями и услугами городских организаций системы здравоохранения.

Сейчас в Ставрополе действует порядка 20 туристических маршрутов по самым различным направлениям. При этом краевая столица продолжает наращивать туристический потенциал и пользоваться спросом у жителей других регионов страны. По данным муниципальных властей, с начала 2022 года Ставрополь посетили более 125 тысяч человек. При том, что за 10 месяцев прошлого года турпоток в город составил всего 86 тысяч человек.