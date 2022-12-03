Инженеры СтГАУ разработали импортозамещающую методику проектирования магнитных систем

Фото: пресс-служба СтГАУ

Ученые кафедры применения электроэнергии в сельском хозяйстве Ставропольского аграрного университета разработали методику расчёта магнитной системы осесимметричных цилиндрических моделей. Работа велась в рамках федеральной программы «Приоритет 2030».

В течение года над разработкой системы проектирования, не имеющей аналогов в России, трудился целый коллектив инженеров: профессора Геннадий Никитенко и Иван Атанов, а также доценты Евгений Коноплев и Александр Лысаков. Созданная ими методика позволяет производить инженерные расчёты с помощью компьютерных программ, помогая определять параметры и характеристики магнитных систем для плоских и объёмных моделей - двигателей, генераторов, трансформаторов и так далее.

По словам декана электроэнергетического факультета СтГАУ Максима Мастепаненко, теоретические разработки инженеров получили практическое подтверждение. На основе представленной ими методики был сконструирован опытный образец генератора и проведены экспериментальные исследования, которые подтвердили достоверность теоретических расчетов.

- Практика показала использование двухконтурной магнитной системы ротора синхронного генератора позволило увеличить его мощность и энергоэффективность по сравнению с традиционными конструкциями генераторов, - пояснил Максим Мастепаненко.

Фото: пресс-служба СтГАУ

Разработчики отмечают, что точность расчета по данной методике не уступает западным аналогам, попавшим под санкции.

- Российским инженерам необходимо иметь свои инструменты, позволяющие решать поставленные задачи в области проектирования электрических машин. Один из них мы готовы предложить. Сейчас работаем над экономической частью проекта и думаем о необходимых мерах для его масштабирования и внедрения в производство. По предварительным подсчетам, стоимость магнитной системы от ставропольских ученых будет не выше, чем у зарубежных аналогов, заявил врио ректора СтГАУ Владимир Ситников.

Разработку инженеров СтГАУ смогут использовать проектные, учебные и научно-исследовательские организации, не прибегая к западным системам проектирования.