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НовостиПроисшествия3 декабря 2022 9:16

Житель Ставрополя унес с витрины магазина 13 часов на 180 тысяч рублей

Сотрудники полиции задержали 40-летнего подозреваемого
Алина МАКСИМОВА

В Ставрополе расследуется уголовное дело о краже часов из магазина. Фигурантом дела стал 40-летний местный житель.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Ставрополью, мужчина воспользовался отсутствием продавца и смог незаметно вынести 13 часов на сумму в 180 тысяч рублей. Невнимательные сотрудники торговой точки оставили ключ в замке витрины и отвлеклись, чем и воспользовался горожанин.

После того, как пропажа была обнаружена, продавцы сообщили о случившемся в полицию. Стражи порядка прибыли на место преступления, установили подозреваемого и его предположительное местонахождение. Задержанный полицией 40-летний мужчина сознался в содеянном. Оказалось, что до приезда полиции он успел продать похищенные им часы.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».