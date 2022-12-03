Житель Ставрополя унес с витрины магазина 13 часов на 180 тысяч рублей

В Ставрополе расследуется уголовное дело о краже часов из магазина. Фигурантом дела стал 40-летний местный житель.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Ставрополью, мужчина воспользовался отсутствием продавца и смог незаметно вынести 13 часов на сумму в 180 тысяч рублей. Невнимательные сотрудники торговой точки оставили ключ в замке витрины и отвлеклись, чем и воспользовался горожанин.

После того, как пропажа была обнаружена, продавцы сообщили о случившемся в полицию. Стражи порядка прибыли на место преступления, установили подозреваемого и его предположительное местонахождение. Задержанный полицией 40-летний мужчина сознался в содеянном. Оказалось, что до приезда полиции он успел продать похищенные им часы.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».