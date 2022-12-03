Детей и малоимущих жителей Ставрополья обеспечат ортопедической обувью на 32 млн рублей

В Ставропольском крае определят подрядчика для изготовления ортопедической обуви для детей из нуждающихся семей и малоимущих граждан, которые не признаны инвалидами.

Соответствующий госконтракт с производителем ортопедической обуви заключит региональное Министерство труда и социальной защиты населения при содействии краевого комитета по госзакупкам. На эти цели направят порядка 32 млн рублей.

По одному из условий контракта, обувь должна быть изготовлена из натуральных материалов и в соответствии с индивидуальными медицинскими показаниями. Исполнителю предстоит бесплатно консультировать конечного потребителя, подгоняя изделие под конкретного жителя края.