На Ставрополье в День Неизвестного Солдата почтили память павших воинов

Ставропольцы почтили память павших воинов. Фото: пресс-служба администрации Ставрополя.

Жители Ставрополя в День Неизвестного Солдата почтили память павших воинов.

Церемония возложения цветов состоялась в субботу 3 декабря у мемориала «Огонь Вечной Славы». В ней приняли участие юнармейцы, финалисты Всероссийского конкурса «Молодые лица страны», представители власти и неравнодушные горожане.

Памятные мероприятия состоялись и в других муниципалитетах Ставропольского края. Так, в Кисловодске цветы возложили у мемориального комплекса «Воинская Слава». В патриотическом мероприятии приняли участи более 400 человек.

Впервые День Неизвестного Солдата отметили в 2014 году. Дата призвана увековечить подвиг воинов, погибших в боевых действиях, чьи имена остались неизвестными.