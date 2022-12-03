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НовостиПроисшествия3 декабря 2022 14:19

Жительница Невинномысска вонзила нож в подругу во время ссоры

Дело о причинении тяжкого вреда здоровью в ближайшее время рассмотрит суд
Алина МАКСИМОВА

Следователи Невинномысска завершили расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранткой дела стала 37-летняя местная жительница, которая набросилась с ножом на подружку.

Инцидент произошел на даче, где между женщинами возник конфликт. Одна из них схватила кухонный нож и ударила им приятельницу в живот.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.

На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в городской суд Невинномысска.