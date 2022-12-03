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НовостиОбщество3 декабря 2022 16:53

Сильный боковой ветер, снег и гололед осложняют движение на Ставрополье

Автоинспекторы просят водителей быть внимательней на дорогах края
Алина МАКСИМОВА

В Ставропольском крае продолжают ухудшаться погодные условия. Организации дорожного движения в регионе вечером в субботу 3 декабря серьезно мешают сильный боковой ветер, местами снег и гололед.

Так, на дорогах Минераловодского округа из-за снегопада ограничена видимость. Тем временем на федеральной трассе «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» в Буденновском городском округе движению мешает сильный боковой ветер.

Госавтоинспекция Ставрополья рекомендует водителям быть внимательнее на дорогах края.

Напомним, с ночи 3 декабря дорожные службы обрабатывают реагентами все дороги Ставропольского края.