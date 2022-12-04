К утру 4 декабря на Ставрополье госпитализировали 24 человека с коронавирусом

К утру 4 декабря медики подтвердили коронавирус у 63 ставропольцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К утру 4 декабря в Ставропольском крае медики подтвердили еще 63 новых случаев коронавирусной инфекции. В специализированные стационары были госпитализированы 24 ставропольца, а еще 56 человек смогли победить COVID-19. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

- Новых летальных случаев нет. Но все еще важно соблюдать меры эпидпрофилактики, - прокомментировал ситуацию глава региона.

Среди заболевших 2 человека - это дети. Один ребенок был госпитализирован в больницу, еще один находится на амбулаторном лечении.

В крае продолжается прививочная кампания. За минувшие сутки первый компонент вакцины получили 1154 человека, еще 488 ставропольцев привились вторым компонентом вакцины от коронавируса.