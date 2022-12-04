На трассе «Минеральные Воды - Кисловодск» затруднено движение

В Ставропольском крае погодные условия усложняет движения на дорогах. Автоинспекторы расскащали о снежном накате на федеральной трассе «Минеральные Воды - Кисловодск».

- Дорога обрабатывается не реже 1 раза в 6 часов, - сообщили сотрудники ведомства в официальном телеграм-канале.

Ставропольских водителей предупредили о том, что при таких погодных условиях необходимо снизить скорость движения и обязательно избегать резких маневров.

Напомним, ранее «КП-Ставрополь» писала о том, что сильный боковой ветер, снег и гололед осложняют движение на Ставрополье. Сотрудники регионального ГИБДД просят водителей быть внимательней на дорогах края.