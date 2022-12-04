На Ставрополье полицейские отправили на скамью подсудимых 22-летнего жителя соседнего региона

22-летний житель Краснодарского края собирался ограбить кассу местного магазинчика на Ставрополье. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В МВД по Ставропольскому краю рассказали, что следственным отделом ОМВД России «Апанасенковский» было завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 22-летнего жителя Краснодарского края. Молодой человек обвиняется по ч. 2 ст. 162 УК РФ в совершении разбоя.

По данным следствия, молодой человек вооружился монтировкой и надел маску. Затем он ворвался в магазин и стал требовать деньги у продавца. Житель соседнего региона предпринял попытку разбить кассовый аппарат, но у него ничего не вышло, тогда 22-летний молодой человек взял с прилавка табачную и алкогольную продукцию и покинул помещение.

- В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Апанасенковский районный суд для рассмотрения по существу, - резюмировали в официальном пресс-релизе.