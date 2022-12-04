На Ставрополье столкнулись пустое маршрутное такси и отечественная легковушка

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В Госавтоинспекции Ставрополья рассказали о том, что в Левокумском округе произошло столкновение легковушки и маршрутного такси без пассажиров. Водители были трезвы.

По данным ведомства, автоавария произошла 4 декабря в 5:25 на 174 км федеральной автодороги «Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск – Минеральные Воды». Мужчина за рулем иностранной легковушки Форд Транзит, совершая маневр левого поворота, не пропустил автомобиль ВАЗ-2114, который двигался во встречном направлении прямо. Машины столкнулись. За помощью к врачам обратился пассажир ВАЗ-2114.

Водителем микроавтобуса был 42-летний житель Нефтекумска. В ведомстве пояснили, что за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД мужчина привлекался 9 раз.

Злостным нарушителем ПДД оказался и другой водитель автотранспорта. 20-летний житель Михайловска, который находился за рулем отечественного ВАЗа, житель Михайловска, за последние два года 16 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Организована проверка по факту автоаварии.