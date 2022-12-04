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НовостиОбщество4 декабря 2022 8:21

Прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту отсутствия отопления в городской многоэтажке города Ессентуки

В одном из домов в городе-курорте Ессентуки два года жалуются на плохие жилищные условия
Алексей ЗИМЕНОК
Жильцы многоэтажки уже два года нуждаются в отоплении.

Жильцы многоэтажки уже два года нуждаются в отоплении.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура города Ессентуки начала проверку в городской многоэтажке по улице Пятигорская, 160. Проверяется информация о плохих жилищных условиях. Местные жители уже в течение двух лет нуждаются в отоплении на нижних этажах.

Проверку по указанию краевой прокуратуры проводит надзорное ведомство города-курорта Ессентуки. Специалисты должны дать оценку работе управляющей компании дома и энергоснабжающей организации. В том случае, если права жильцов будут нарушены, в ведомстве будут приняты меры прокурорского реагирования.

- По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования с целью восстановления нарушенных прав жильцов МКД, - рассказали в официальном телеграм-канале прокуратуры Ставропольского края.