В Махачкале мошенник убедил мужчину перевести ему 1 млн рублей

Мошенник обманул жителя Махачкалы на 1 млн рублей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Махачкале доверчивый гражданин перевел мошеннику свыше 1 млн рублей в надежде, что сможет купить долгожданный автомобиль. Мошенником оказался житель из Вологды.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось узнать, что мошенником был 35-летний житель Вологодской области. Мужчина через сайт продаж по телефону выманил у 33-летнего жителя города Махачкалы 1 150000 рублей.

В настоящее время преступник находится под арестом. Он сознался в преступлении и рассказал, что с одного из сайтов скопировал объявление о продаже автомобиля и опубликовал его на другом ресурсе. В этот момент он поменял в разделе контакты номер действительного продавца транспортного средства. Вместо него он указал свой личный номер.

Житель Махачкалы не догадывался об истинных намерениях жителя Вологодской области. И перевел на его карту деньги, но остался без автомобиля. После сделки мошенник отключил свой мобильный телефон и перестал выходить на связь.