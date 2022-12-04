В Ингушетии в результате взрыва бытового газа загорелся и обрушился дом

В реанимации находятся четверо пострадавших. Фото: МЧС Ингушетии.

В одном из сел Ингушетии произошел взрыв бытового газа. В результате хлопка газо-воздушной смеси загорелся и взорвался дом, пострадали 4 человека.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия, рассказали, что сообщение о взрыве поступило 4 декабря 2022 года в 11:02. Дежурному диспетчерской службы Малгобекского района уточнили, что инцидент произошел в частном доме по адресу Нижние Ачалуки, улица Ленина 22.

На место незамедлительно выехала команда спасателей. По прибытии на указанный адрес, сотрудники МЧС выяснили, что произошел хлопок газо-воздушной смеси с последующем возгоранием и частичным разрушением домовладения.

- Общая площадь домовладения 150 квадратных метра, из них разрушение домовладения зафиксировано на площади 50 кв.м., общая площадь горения составила 60 кв.м, - уточнили в ведомстве.

В результате происшествия четыре человека, среди которых есть ребенок, пострадали при обрушении здания. Жильцы дома были экстренно доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу. Сейчас они находятся в реанимационном отделении.

Пожар был локализован в 11:10, спасателям удалось ликвидировать возгорание в 11:30. В тушении пожара принимали участие 3 человека, привлекалась одна единица техники.

В МЧС по республике Ингушетия напоминают гостям и жителям региона об опасности утечки бытового газа.

- Будьте внимательны и осторожны, следите за газовым оборудованием, - сообщается на официальном сайте ведомства.