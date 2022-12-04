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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 15:24

Более 820 абонентов в Ставрополе остались без света

Восстановить подачу электричества планируют в течение двух часов
Анфиса КИМЕНИНИКО
Восстановить подачу света должны уже в ближайшее время.

Восстановить подачу света должны уже в ближайшее время.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На юге Ставрополя произошло аварийное отключение фидера по улицам Рогожникова и Тухачевского. Без света остались больше 820 абонентов. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по Ставропольскому краю краю.

Аварийное отключение произошло вечером 4 декабря. Специалисты заявили, что социально-значимые объекты в зону отключения не попали.

В ведомстве также уточнили, что восстановить подачу электричества планируется в течение двух часов.