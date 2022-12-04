Более 820 абонентов в Ставрополе остались без света

Восстановить подачу света должны уже в ближайшее время.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На юге Ставрополя произошло аварийное отключение фидера по улицам Рогожникова и Тухачевского. Без света остались больше 820 абонентов. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по Ставропольскому краю краю.
Аварийное отключение произошло вечером 4 декабря. Специалисты заявили, что социально-значимые объекты в зону отключения не попали.
В ведомстве также уточнили, что восстановить подачу электричества планируется в течение двух часов.