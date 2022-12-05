За последние сутки на Ставрополье с коронавирусом госпитализировали 22 пациента

За сутки с 4 на 5 декабря на Ставрополье с коронавирусом госпитализировали 22 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье за минувшие сутки с 4 на 5 декабря от коронавируса выздоровели семь человек, при этом заболели пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 22 пациентам, в том числе трем детям. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заражения.

— Начинаем неделю со свежих данных о COVID-ситуации на Ставрополье. За прошедшие сутки выздоровело семь человек. Уровень заболеваемости остается на невысоком уровне. Новых летальных исходов нет, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за последние сутки первый компонент вакцины получили 78 человек, а полный курс иммунизации прошли 52 человека. Получить вакцину можно в медучреждениях.

Количество проведенных на Ставрополье тестов на выявление коронавируса составило 4 млн 821 тысячу 974.