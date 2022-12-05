Водитель с летней резиной нарушил правила и спровоцировал аварию на Ставрополье

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

На Ставрополье в Минераловодском округе водитель, который оказался злостным нарушителем, спровоцировал аварию после того, как нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

По предварительным данным, 5 декабря примерно в 3:15 на 332 километре автодороги «Кавказ» водитель ВАЗ-21061 набрал скорость, при которой не справился с управлением и влетел в ограждение.

— За медицинской помощью обратился 28-летний пассажир автомобиля. Водитель, 31-летний житель Дагестана, не пострадал, в момент ДТП был трезв, – пишет ведомство.

Во время проверки автоинспекторы узнали, что за последние два года водитель 23 раза привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, причем чаще всего за превышение скорости.

Также на автомобили, как стало ясно, стоит летняя резина – возможно, одна из причин, почему водитель не справился с управлением, – а также отсутствует страховка. По факту аварии проводится проверка.