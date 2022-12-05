На Ставрополье мать осудили за создание неподобающих условий для своего ребенка

На Ставрополье не обеспечившая подобающие условия для ребенка мать получила штраф Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Труновском районе Ставрополья прошел суд над матерью, которая не исполняла свои обязанности по воспитанию несовершеннолетней дочери. С момента рождения девочки, как установили в суде, женщина не приводила регулярно ребенка к врачам-специалистам, не давала полноценное питание.

Также женщина решила отказаться от традиционных мер воспитания и закладывания убеждений в пользу «ложного понимания достижения положительного результата», как пишет пресс-служба судов Ставропольского края.

— В период примерно с 08 октября 2021 по 26 ноября 2021 систематически наносила несовершеннолетней дочери побои, причиняя ей физическую боль и психические страдания, – пишет ведомство.

Девочка в результате столкнулась с множественными проблемами, в результате действий ее матери под угрозу встало здоровье несовершеннолетней, а также проблема заключается в отсутствии подобающих для психического и физического развития условий.

Гражданка от дачи показаний отказалась. Женщину судили за уголовное правонарушение, а именно – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. И все же при наличии смягчающих наказание обстоятельств суд приговорил женщину к штрафу в размере 10 тысяч рублей. Приговор суда пока что не вступил в законную силу. О дальнейшей судьбе девочки не сообщается.