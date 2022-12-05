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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 6:53

На Ставрополье мать осудили за создание неподобающих условий для своего ребенка

Женщину наказали за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
Данил Юрков
На Ставрополье не обеспечившая подобающие условия для ребенка мать получила штраф

На Ставрополье не обеспечившая подобающие условия для ребенка мать получила штраф

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Труновском районе Ставрополья прошел суд над матерью, которая не исполняла свои обязанности по воспитанию несовершеннолетней дочери. С момента рождения девочки, как установили в суде, женщина не приводила регулярно ребенка к врачам-специалистам, не давала полноценное питание.

Также женщина решила отказаться от традиционных мер воспитания и закладывания убеждений в пользу «ложного понимания достижения положительного результата», как пишет пресс-служба судов Ставропольского края.

— В период примерно с 08 октября 2021 по 26 ноября 2021 систематически наносила несовершеннолетней дочери побои, причиняя ей физическую боль и психические страдания, – пишет ведомство.

Девочка в результате столкнулась с множественными проблемами, в результате действий ее матери под угрозу встало здоровье несовершеннолетней, а также проблема заключается в отсутствии подобающих для психического и физического развития условий.

Гражданка от дачи показаний отказалась. Женщину судили за уголовное правонарушение, а именно – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. И все же при наличии смягчающих наказание обстоятельств суд приговорил женщину к штрафу в размере 10 тысяч рублей. Приговор суда пока что не вступил в законную силу. О дальнейшей судьбе девочки не сообщается.