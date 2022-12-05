В Ставрополе наблюдаются восьмибалльные пробки и полные маршрутки

В Ставрополе образовались восьмибалльные пробки и толпы на остановках Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В социальных сетях жители Ставрополя жалуются на огромные пробки и забитый общественный транспорт. Людей, по словам обращающихся, – тьма, а транспорта не хватает, причем такая ситуация в городе не первый день и неделю.

— Я уже прошла 2 остановки от Сапожка до 17 школы, но все равно не могу уехать на общественном транспорте. Все маршрутки проходят мимо полные! – отправила в паблик, посвященный городу, жалобу местная жительница.

Комментарии также наполнены недовольствами граждан. Люди пишут, что даже после множества жалоб решений совершенно нет. Из разных частей краевой столицы пишут о проблемах с транспортами под разными номерами. Некоторые маршруты люди называют «краснокнижными».

Тем временем погода на улице не оставляет желать лучшего: в начале недели ожидается до -12 градусов и сильный ветер. Восьмибалльные пробки, как сообщает сервис «Яндекс.Карты», не улучшают ситуацию для граждан.

И все же вопрос с забитыми маршрутками и огромные пробки еще до обильного снегопада вызывают множество вопросов у жителей Ставрополя.