Большинство ставропольских клиентов «Ростелекома» предпочитают «Личный кабинет» онлайн

Цифровое самообслуживание - тренд последних лет. Фото: stavropol.rt.ru

Личный кабинет «Ростелекома» в качестве основного канала обслуживания выбрали свыше 140 тысяч жителей Ставрополья. Это самый популярный онлайн-способ взаимодействия с компанией в регионе. По сравнению с прошлым годом количество новых пользователей сервиса увеличилось в 1,5 раза. Основной причиной для регистрации в едином личном кабинете большинство ставропольских клиентов «Ростелекома» отмечают возможность дистанционного управления услугами.

«Цифровое самообслуживание — тренд последних лет. Анализ активности наших клиентов показал, что многие не хотят тратить время на посещение офисов, а предпочитают взаимодействовать с компанией удаленно. Абонентам удобнее самим выбирать и подключать услуги, контролировать платежи, присоединять другие счета к своей учетной записи. Личный кабинет с гибким и удобным интерфейсом стал полноценной альтернативой традиционным салонам связи. Более того, в личном кабинете отклик от наших сотрудников абоненты получают в круглосуточном режиме», — отметила Полина Чумакова, директор по работе с массовым сегментом Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

Абонентам «Ростелекома» легко перейти на онлайн-самообслуживание всего в несколько кликов. После регистрации пользователю доступны множество опций: выбор тарифного плана, пополнение счета, подключение новых или отмена неактуальных услуг, а также оперативная информация о выгодных акциях. Например, если абонент меняет место жительства, в личном кабинете можно оформить «Онлайн-переезд»: перенести набор привычных услуг на новый адрес с 50% скидкой на абонентскую плату в течение двух месяцев.

«Каждый год на новогодние праздники мы всей семьей уезжаем к родственникам в другой регион. На даты отсутствия оформляю в личном кабинете добровольную блокировку услуг до 15 дней. Отключение происходит автоматически и в указанный период абонентская плата за домашний интернет и цифровое ТВ не начисляется. Очень удобно», — рассказал Сергей Багдасаров, абонент «Ростелекома» из Ставрополя.

Личный кабинет доступен также в бесплатном мобильном приложении «Мой Ростелеком». Сегодня им активно пользуются свыше 12 тысяч ставропольцев. Приложение позволяет управлять услугами в любом месте, где есть мобильный интернет или Wi-Fi, без привязки к стационарному компьютеру. Все версии личного кабинета «Ростелекома» надежно защищены и гарантируют блокировку любых попыток несанкционированного раскрытия персональных данных.

Зарегистрироваться в личном кабинете можно на сайте или через мобильное приложение «Мой Ростелеком», доступное для скачивания в Apple Store и Google Play. Если необходимо, за дополнительными консультациями нужно обращаться по телефону бесплатной горячей линии 8 800 100 0 800.

Реклама, https://rt.ru/

LjN8K9VEc