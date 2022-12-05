«ЮгСтройИнвест» сдал 5 000 000 квадратных метров жилья

Для ГК «ЮгСтройИнвест» 2022 год выдался богатым на рекорды. Фото: gk-usi.ru

В первых числах декабря состоялась историческая сдача новых домов Группой компаний «ЮгСтройИнвест». В Ставрополе ключи от квартир получили новоселы 18 литера ЖК «Российский», в Краснодаре - литеров 12 и 13 семейного квартала «Достояние», а в Ростове-на-Дону - литера 16/1 экорайона «Вересаево». Таким образом, застройщик преодолел знаковую и рекордную отметку 5 миллионов квадратных метров.

- Для нас это - не просто цифра. Это огромный путь, пройденный за 19 лет и результат нашего отношения к любимому делу. А еще это детские улыбки, уверенность в завтрашнем дне, чувство сплоченности и радости. Все это с каждым квадратным метром мы дарим нашим дольщикам. Людям, которые имеют возможность жить и радоваться комфортной среде и современной инфраструктуре, - говорит генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов. - Но главное, 5 миллионов - это заслуга каждого сотрудника всего многотысячного коллектива группы компаний «ЮгСтройИнвест», который является не просто командой профессионалов, а одной большой крепкой семьей.

Сдача новых домов запомнилась жильцам и вошла в историю ГК «ЮгСтройИнвест». Фото: gk-usi.ru

КСТАТИ

Для ГК «ЮгСтройИнвест» 2022 год, в течение которого компания стабильно входила в топ-10 ведущих застройщиков РФ по объемам строительства и другим показателям, выдался богатым на рекорды. Впервые в истории компания за год построила почти 607 тыс. кв. м, сдала 37 современных комфортных домов.

Уже в шестой раз компания получила престижную федеральную награду «Надежный застройщик России» и второй год подряд - премию Urban Awards, являющуюся гарантом надежности, заботы о клиентах и большого вклада в развитие городов.

Большое внимание компания уделяет благоустройству. Фото: gk-usi.ru

Но лучшей оценкой работы в «ЮгСтройИнвесте» называют счастливых новоселов. В этом году компания запустила три новых проекта: в Ростове-на-Дону - квартал у реки «Левобережье», а в Ставрополе - концептуальный район «Кварталы 17/77» и клубный дом «Квартет», сдача которого состоится перед Новым годом.

Застройщик первым в Ставрополе стал воплощать концепцию закрытых дворов без машин, безбарьерной среды и 15-минутного города, когда около дома есть все необходимое для комфортной жизни. Вместе с жильем «ЮгСтройИнвест» создает и социальную инфраструктуру - построено уже 15 детских садов и 5 школ.

Также большое внимание компания уделяет благоустройству, создавая в микрорайонах уютные аллеи, спортивные площадки и современные игровые зоны для детей.