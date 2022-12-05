На Ставрополье в начале недели ожидается снег и ветер в 20 м/с

Фото: гидрометцентр

Начало недели на Ставрополье ожидается холодным, снежным и ветреным. Так, скорость ветра достигнет 20 м/с, во вторник, 6 декабря, ожидается до -12 градусов, а также местами все начало недели, как сообщали ранее, будет снежное. Все начало недели будет ветреным.

Понедельник, 5 ноября, встретил Ставрополье небольшим снегом и дневной температурой до -6 градусов. Только вот во вторник в крае ожидаются морозы до -10...-12 градусов. Днем до -6 градусов. Местами пройдет небольшой снег, сильные порывы ветра сохранятся.

В ставропольском гидрометцентре сообщили о возможном потеплении ближе к среде: в регионе температура может подняться до +1 градуса. Снег ожидается на территории Ставрополья, однако краевая столица, в которой сохранится мороз в -1…- 3 градуса, не ожидает снежных осадков.