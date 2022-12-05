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НовостиОбщество5 декабря 2022 8:54

Прокуратура проверит информацию о перебоях в работе маршруток Ставрополя

Информация о пробках и толпах на остановках появилась в соцсетях сегодня, 5 декабря
Данил Юрков

В Ставрополе прокуратура проверит информацию о перебоях в работе общественного транспорта. Проблеме дали огласку граждане, которые пожаловались на проблему в социальных сетях, а после средства массовой информации писали об этом.

Горожане жалуются на пробки, толпы людей на остановках, которые не могут поместиться в редко ходящий транспорт. В некоторых частях города маршрутки называют «краснокнижными».

Прокуратура обратила внимание на появление такой жалобы и проведет проверку соблюдения законодательства о транспортном обслуживании населения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям перевозчиков и должностных лиц уполномоченных контролирующих органов, – пишет ведомство. По итогу проверки будут приняты меры реагирования.