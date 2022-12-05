Стоимость проживания в гостиницах Ставрополья ниже, чем в среднем по России

С помощью сервисов бронирования МТС Travel и Bronevik.com МТС проанализировала стоимость проживания в гостиницах и отелях популярных туристических регионов страны в 2022 году.

Оказалось, что в среднем по России сутки в гостинице обойдутся путешественнику в 4300 рублей, а на Ставрополье - в 4000.

В среднем по стране и в крае цены выросли почти на 10%, и это, по расчетам экспертов, ниже официального уровня инфляции. При этом в соседних северокавказских республиках этот показатель гораздо выше - 15 - 17%.

Выяснилось также, что 40% всех бронирований в 2022 году приходилось на трехзвездочные отели, где за номер в сутки в среднем надо заплатить 3900 рублей. За год в этой категории проживание подорожало на 8%. А самый большой рост отмечен в пятизвёздочных отелях - на 21%. Средняя стоимость в сутки здесь за год выросла до 11 100 рублей.

Кстати, среди популярных у ставропольцев направлений для поездок и отдыха самыми дорогими оказались отели Сочи - в среднем 6400 рублей за номер в сутки, в Петербурге - 5100, в Москве - 4900 рублей.