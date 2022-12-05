Прогулочную зону на горе Машук в Пятигорске закрыли из-за непогоды

Фото: соцсети главы Пятигорска

В Пятигорске было принято решение о закрытии горы Машук из-за неблагоприятных погодных условий, во время которых падают деревья. Чтобы обезопасить людей, было принято решение о том, чтобы закрыть прогулочную зону.

— Участились случаи падения деревьев и веток. Приняли решение о закрытии прогулочной зоны на Машуке. Прошу всех воздержаться от прогулок по терренкурам, – пишет глава города Пятигорска.

На данный момент неизвестно, когда прогулочную зону откроют и пустят туда людей. До тех пор, пока обледеневшие деревья и ветки могут упасть на людей, скорее всего, ограничения не уберут.