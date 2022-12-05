Курортный парк Железноводска закрыли из-за падающих обледеневших деревьев

Фото: соцсети главы Железноводска

В Железноводске временно закрыли курортный парк из-за деревопада, причиной которого стала непогода: густой туман и повышенная влажность, а после минусовая температура заморозила деревья.

— Вновь хочу предупредить об опасности гулять по нашему лесу в такую погоду. За прошедшие выходные у нас уже упало более 10 деревьев и они продолжают падать Будьте внимательны и осторожны, – пишет глава Железноводска в своих официальных соцсетях.

Такая же ситуация наблюдается в Пятигорске, где перекрыли прогулочную зону горы Машук из-за падающих деревьев. Опасность деревопада сохраняется в регионе Кавминвод, из-за чего людям следует быть аккуратными.