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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 10:25

Судебный пристав со Ставрополья подозревается в мошенничестве на 114 тысяч рублей

Расследование уголовного дела продолжается
Данил Юрков
В Изобильненском округе Ставрополья судебного пристава подозревают в мошенничестве

В Изобильненском округе Ставрополья судебного пристава подозревают в мошенничестве

Фото: Даниил ОПАРИН

По данным следствия, в Изобильненском округе Ставропольского края с мая по июнь 2022 года подозреваемая, будучи судебным приставом, просила у должника деньги под предлогом погашения задолженностей по исполнительным производствам в банке. В общей сумме женщина попросила 114 тысяч рублей.

Только вот, как сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю, деньгами она пользовалась по своему усмотрению и даже не думала о погашении какого-то долга. В итоге о преступных действиях прознали, и женщину задержали.

— В настоящее время следователем СК России по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств, – пишет ведомство.

Расследование уголовного дела продолжается, после материалы направят в суд, где решится судьба подозреваемой. Пока женщина ожидает результата всех процессов.