На Ставрополье возбудили уголовное дело после порчи почвы на 344 млн рублей

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

На земельном участке Ипатовского округа Ставропольского края нашли несанционированную свалку отходов 5 класса опасности. Площадь загрязнения, как сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, составила более 4 тысяч квадратных метров, а ущерб измеряется в 344,7 млн рублей.

После обнаружения такой свалки для предварительного расследования были направлены материалы по нарушению. В результате было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения и порчи земли вредными продуктами хоздеятельности, повлекшие причинение вреда окружающей среде.

— Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ставропольского края, – пишет ведомство. О том, кого могут привлечь к ответственности за нарушение, не сообщается. Вскоре свалку должны будут разобрать, чтобы не вредить почве еще больше.