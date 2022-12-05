Из-за непогоды в 16 населенных пунктах Ставрополья нет электричества

На Ставрополье 16 населенных пунктов остались без света из-за непогоды Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 16 населенных пунктах Ставрополья наблюдаются неполадки с электричеством из-за царящей в регионе непогоды. Ветер до 20 м/с, как сообщали ранее в краевом гидрометцентре, мокрый и небольшой снег и обледенение из-за заморозков стали причиной аварий, большую часть которых уже устранили.

В министерстве энергетики, промышленности и связи Ставропольского края сообщили, что на данный момент обрабатываются единичные заявки, так как большая часть неполадок уже была устранена. Для этого понадобилось 20 бригад и 5 единиц техники.

— Сейчас отрабатываются 20 единичных заявок потребителей, данную задачу выполняют 10 бригад специалистов. Все работы планируют завершить в ближайшее время, рассказал начальник отдела топливно-энергетического комплекса и энергосбережения минпрома Ставрополья Александр Безруков.

После отработки оставшихся заявок об авариях электроэнергия вернется во все дома. При этом все равно существует вероятность возникновения новых происшествий.