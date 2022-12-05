После смерти рабочего под дорожным катком на Ставрополье возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

На Ставрополье после смерти 47-летнего мужчины под дорожным катком возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшее смерть рабочего по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Трагедия произошла днем 5 декабря, примерно в 11 часов. Водитель дорожного катка выполнял выравнивал обочину, однако не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Переворот оказался травмирующим, и мужчина не смог пережить нанесенные ему увечья – он погиб на месте.

— Сейчас следователь СКР осмотрел место происшествия, назначил судебно-медицинскую экспертизу, истребовал должностные инструкции работников организации, запланировал проведение следственных и процессуальных действий, – пишет ведомство. На данный момент проводится сбор доказательств виновности. Расследование уголовного дела продолжается.