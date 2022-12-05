В ставропольском селе в пожаре внутри дома на двух хозяев погиб человек Фото: Иван Макеев

В хуторе Веселом, недалеко от села Донская Балка Ставропольского края произошел пожар, который охватил дом на двух хозяев. Сперва загорелся чердак, который был сделан из камыша, а после огонь стал быстро распространятся. В итоге площадь возгорания составила 120 квадратных метров, сообщает пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

— Спасшаяся хозяйка дома указала на комнату, в которой остался ее сожитель. Огнеборцы, имея наводку, бросили все силы и средства на тушение указанного помещения, – пишет ведомство.

Пожарные осмотрели помещение, однако не нашли там мужчину. Тогда началась проливка конструкций, во время которой обнаружили обгоревшее тело 63-летнего мужчины.

Предполагается, что сельчанин пытался спастись и перелез в соседнюю комнату, где его обнаружили спасатели. Причина пожара не уточняется.