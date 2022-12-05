Глава Ставрополья прокомментировал угрозу посевам из-за холодов

На Ставрополье с самого начала декабря ударил мороз и выпал первый снег. При этом холода, как написал в своих официальных соцсетях губернатор региона, не нарушили планов растениеводов.

— Под урожай будущего года аграрии Ставрополья посеяли свыше 1,9 миллиона гектаров озимых культур, – пишет глава края.

Практически на всей площади взошли посевы, большая часть находится в удовлетворительном состоянии. Лучше всего посевы показали себя в Левокумском, Изобильненском, Новоселицком округах.

Угрозы для зерновых культур нет, запас влаги в земле достаточный, чтобы растения выжили зимой. Специалисты, как говорит губернатор, вошли в лучшем состоянии, чем в 2021 году. Если погода не подведет, в 2023 году урожай сможет побить рекорды.