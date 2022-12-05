По Ставрополю ездит 738 единиц общественного транспорта

В Ставрополе работает 738 единиц общественного транспорта, но при этом людям приходится ждать на морозе маршрутку. Ранее люди жаловались на огромные пробки в восемь баллов и длительное ожидание.

Прокуратура даже хотела начать проверку, однако замглавы миндора Ставрополья Борис Борисов сказал, что плановых проверок не будет. В итоге люди будут мерзнуть на остановках.

— Были утренние пробки на 50 лет ВЛКСМ, 250 единиц как раз проходят по этой улице. Из-за пробок транспорт стоял, а жители не смогли уехать, – объясняет утренние пробки замглавы миндора.

Только вот что делать гражданам, которые на морозе долгое время ждут транспорт, забитый как «консервная банка», никто не говорит. Сегодня, 5 декабря, в восьмибалльных пробках транспорт ездил с задержкой до 68 минут.