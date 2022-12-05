Три новых объекта культуры построят на Ставрополье

В Ставропольском крае ведется строительство трех новых культурных объектов. Работы финансируются за счет госпрограмм и регионального бюджета.

Самый крупный объект возводят в Кисловодске - это многофункциональный культурный центр площадью 32 тысячи квадратных метров, способный вместить 1200 человек. Строительство планируется завершить в 2025 году, сообщает пресс-служба губернатора.

Также в Кисловодске строят хореографическую школу на 380 мест. Работы должны завершиться в 2023 году.

В Зеленокумске в следующем году завершат строительство трехэтажного Центра культурного развития.

Ранее сообщалось, что курортный парк в Железноводске закрыли из-за падающих обледеневших деревьев.