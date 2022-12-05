Противопаводковые мероприятия на Ставрополье будут включать благоустройство прибрежных зон

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел совещание, на котором обсудили реализацию программы противопаводковых мероприятий в регионе. В этом году было запланировано 12 таких мероприятий.

Работы ведутся в 14 муниципалитетах, на эти цели выделено более 6 млрд рублей.

- Все объекты программы необходимо приводить в порядок подобно тому, что мы делали при берегоукреплении на Кубани, - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что наряду с противопаводковыми мероприятиями должно осуществляться благоустройство прилегающей территории.

В 2022 году завершился ремонт плотины, паводководосброса и водобойного колодца на реке Сабля в Александровском округе Ставрополья. Продолжается капитальный ремонт еще шести комплексных сооружений в пяти округах: Кочубеевском, Шпаковском, Грачевском, Буденновском и Благодарненском.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье появятся три новых культурных объекта. Строительство ведется в Кисловодске и Зеленокумске.