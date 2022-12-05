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НовостиОбщество5 декабря 2022 17:06

В Кисловодске арестовали табун лошадей

Животные паслись на улицах города
Инна МОРОЗОВА

Отдел муниципального контроля арестовал табун лошадей, который свободно пасся на улицах Кисловодска. После этого животных эвакуировали на платную «штрафстоянку». Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города-курорта Евгений Моисеев.

Он отметил, что собственников лошадей ждут штрафы и возмещение расходов по эвакуации табуна.

- Знаете, что больше всего удивляет? Беспредельно смелое и отважное поведение собственников животных, которые сознательно выпускают их пастись на улицах Кисловодска, чтобы там же гадить и пугать прохожих, - написал глава Кисловодска.

Мэр отметил, что бесхозные лошади могут навредить и детям, и взрослым.

- Или вы думаете, что Кисловодск - это ваша конюшня???Нет, так не будет. Администрация города занялась серьёзно этим вопросом, - подытожил Евгений Моисеев.