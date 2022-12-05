В Кисловодске арестовали табун лошадей

Отдел муниципального контроля арестовал табун лошадей, который свободно пасся на улицах Кисловодска. После этого животных эвакуировали на платную «штрафстоянку». Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города-курорта Евгений Моисеев.

Он отметил, что собственников лошадей ждут штрафы и возмещение расходов по эвакуации табуна.

- Знаете, что больше всего удивляет? Беспредельно смелое и отважное поведение собственников животных, которые сознательно выпускают их пастись на улицах Кисловодска, чтобы там же гадить и пугать прохожих, - написал глава Кисловодска.

Мэр отметил, что бесхозные лошади могут навредить и детям, и взрослым.

- Или вы думаете, что Кисловодск - это ваша конюшня???Нет, так не будет. Администрация города занялась серьёзно этим вопросом, - подытожил Евгений Моисеев.