Волонтеров Ставрополья наградили в Пятигорске

5 декабря отмечается День добровольца в России. В этот день в Центре знаний «Машук» в Пятигорске наградили волонтеров Ставропольского края.

В мероприятии приняли участие порядка ста добровольцев разных возрастов. Им вручили благодарности от губернатора региона Владимира Владимирова и памятные подарки.

На Ставрополье работают около восьми тысяч волонтеров. Сейчас они оказывают помощь военнослужащим и их семьям, а также вынужденным переселенцам.

Ранее сообщалось, что прогулочную зону на горе Машук в Пятигорске закрыли из-за плохой погоды.