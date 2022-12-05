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НовостиОбщество5 декабря 2022 18:48

Волонтеров Ставрополья наградили в Пятигорске

Мероприятие прошло в Центре знаний «Машук»
Инна МОРОЗОВА

5 декабря отмечается День добровольца в России. В этот день в Центре знаний «Машук» в Пятигорске наградили волонтеров Ставропольского края.

В мероприятии приняли участие порядка ста добровольцев разных возрастов. Им вручили благодарности от губернатора региона Владимира Владимирова и памятные подарки.

На Ставрополье работают около восьми тысяч волонтеров. Сейчас они оказывают помощь военнослужащим и их семьям, а также вынужденным переселенцам.

Ранее сообщалось, что прогулочную зону на горе Машук в Пятигорске закрыли из-за плохой погоды.