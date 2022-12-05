Прокуратура начала проверку смертельного ДТП под Минводами

Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП под Минеральными Водами. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Авария случилась вечером 5 декабря на трассе "Ставрополь-Минводы". Водитель легковушки, обгоняя попутный транспорт по встречке, столкнулся с инкассаторской машиной и задел пассажирскую ГАЗель, которая выполняла рейс "Минводы - Марьины Колодцы". Легковушка и ГАЗель по инерции вылетели в кювет. УГИБДД сообщает, что водитель легковой машины умер на месте, еще двое пострадали.

Фото: прокуратура СК

- На месте происшествия координирует работу следственных органов Минераловодский межрайонный прокурор. Проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, - сказано в сообщении прокуратуры Ставрополья.

Кроме того, СУ СКР по Ставрополью проводит проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.