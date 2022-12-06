За минувшие сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 19 человек

На Ставрополье за последние сутки с 5 на 6 декабря от коронавируса выздоровели 14 человек, а заболели 19 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 17 пациентам, среди которых есть двое детей. Медики не зарегистрировали ни одного летального случая от заражения.

— Всего за время пандемии выздоровело почти 236 тысяч человек. Уровень заболеваемости остается на минимальных отметках. Летальных исходов не зарегистрировано, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края. А заболели за все время пандемии почти 243,5 тысячи человек.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за минувшие сутки первый компонент вакцины получили 425 человек, а полный курс иммунизации прошли 259 человек. Получить вакцину по-прежнему можно в медучреждениях.