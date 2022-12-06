На Ставрополье непристегнутый водитель вылетел с обледеневшей дороги

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Предгорном округе Ставропольского края 5 декабря примерно в 16:00 на 4 километре дороги «Ессентуки – Юца – Этока» водитель «Лады Гранты» ехал в направлении станицы Ессентукской. При этом авто набрало опасную для движения скорость, из-за чего на обледеневшей дороге мужчина не справился с управлением, зацепил обочину и съехал с дороги прямо в столб.

— С травмой головы в больницу доставлен 37-летний водитель, житель Ессентуков. Характер травм обусловлен не пристегнутым ремнем безопасности во время движения, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Мужчина был трезвый, однако за последние полгода его дважды привлекали к ответственности за нарушение скоростного лимита. По факту аварии проводится проверка. О состоянии автомобиля не сообщается.