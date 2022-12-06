В Северной Осетии трое ранее судимых мужчин устроили серию из семи краж

Фото: пресс-служба МВД по республике Северная Осетия – Алания

Североосетинские полицейские получили сразу несколько сообщений о кражах товара и крупной суммы из торговых точек Владикавказа, Пригородного, Ардонского и Алагирского округов республики. Общий размер ущерба составил 700 тысяч рублей.

— Сотрудники уголовного розыска установили, что у противоправных деяний одинаковый почерк – кражи были совершены ночью с участием трех фигурантов, – пишет пресс-служба МВД по республике Северная Осетия – Алания.

Правоохранители взяли отпечатки пальцев и следы, были опрошены свидетели и просмотрены записи камер видеонаблюдения. В результате фигурантов удалось установить.

Местонахождение злоумышленников быстро вычислили, к ним отправились сотрудники, которые задержали ранее судимых граждан. Мужчины сознались в содеянном и пояснили, что краденное сразу же сдали, а деньги потратили.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по факту кражи. Серийным ворам грозит до пяти лет колонии.