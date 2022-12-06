На месте незаконного кафе в Мамайском лесу Ставрополя высадят 150 деревьев

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Мамайском лесу города Ставрополя завершается снос беседок, которые остались от бывшего там незаконного кафе. Как сообщает пресс-служба администрации краевой столицы, с начала нулевых предприниматель без документов построил заведение в границах Мамайской лесной дачи.

Только в 2015 суд признал нарушение и обязал нарушителя снести самострой. Правда, предприниматель так и не сделал этого до 2019 года. Тогда комитет градостроительства заключил контракт и приступил к демонтажу незаконных строений.

— Сейчас подрядчик завершает снос восьми сооружений, бетонных ограждений и площадок. Затем специалисты городского лесничества приведут участок в порядок, разровняют и подготовят грунт для высадки деревьев, – пишет ведомство.

Всего планируется высадить 150 деревьев на месте ранее загрязненной от деятельности кафе и тонн мусора почве. Демонтаж помогает убрать загрязнения, чтобы саженцы росли.