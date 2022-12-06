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НовостиОбщество6 декабря 2022 8:08

В международном конкурсе «Новые имена» победил 12-летний пианист из Кисловодска

До этого молодой талант победил в еще нескольких конкурсах
Данил Юрков
Фото: пресс-служба администрации города Кисловодска

Фото: пресс-служба администрации города Кисловодска

Юный пианист из города Кисловодска Ставропольского края победил в международном конкурсе «Новые имена», который проводится при поддержке Министерства культуры и Министерства просвещения России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

В июне молодой талант победил в девятом международном конкурсе юных концертмейстеров, проведенном в Кисловодске, а затем победил в еще двух международных конкурсах. Этот год стал для 12-летнего музыканта особенно успешным благодаря одержанным им победам на различных конкурсах.

— В завершение года Марк взял Гран-при Международного конкурса «Музыкальный рассвет» и победил в Международном конкурсе «Новые имена», – рассказали в ведомстве. Парень обучается в детской музыкальной школе имени Рахманинова, где и получил свои умения.