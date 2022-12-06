Часть жителей Предгорного округа Ставрополья остались без света из-за мороза

Причиной отключения электроэнергии в части населенных пунктов Предгорного округа Ставропольского края назвали обледенение линий электропередач из-за сильных морозов. Как сообщил глава округа, именно непогода является виновником, а не качество проводов.

— Никакие провода и опоры не выдержат такой вес. Дело не в обслуживании и не в качестве провода. Дело в том, что идет дождь в минус при сильном ветре. Это исправить, прекратить, предотвратить невозможно, – сообщает глава Предгорного округа.

Также глава муниципалитета сообщил, что в ближайшее время во всех населенных пунктах включат свет.

Ранее сообщалось, что в 16 населенных пунктах Ставрополья пропало электричество из-за непогоды. Сильный порывистый ветер, обледенение и влажность стали причиной аварий.