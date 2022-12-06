За покушение на убийство ставропольца приговорили к 5,5 годам «строгача»

В Ставрополе к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорили 32-летнего жителя города Благодарного, которого осудили за покушение на убийство. В суде установили, что поводом стал малозначительный повод, из-за которого сначала произошел словесный конфликт, а после драка.

Между мужчинами возникла потасовка на территории общежития. В ходе драки злоумышленник достал из рукава куртки туристический нож и несколько раз ударил в область тела и конечностей. Последний удар был нанесен в область грудной клетки, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

— Преступные действия обвиняемого были пресечены очевидцами, которые незамедлительно вызвали скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов, – пишет ведомство. Потерпевший остался жив.

Злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. После расследования мужчину осудили. Приговор пока что не вступил в законную силу.